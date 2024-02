Atalanta, Gasperini: "Rigorino? Col Var è così, ma col Milan siamo in credito". Pioli replica: "Che fastidio"

QUI ATALANTA

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il pari di San Siro: "Abbiamo sofferto molto per merito del Milan, ma aver preso comunque un punto dà morale"

L'Atalanta è uscita con un punto dalla sfida contro il Milan dopo l'1-1 di San Siro: "Abbiamo preso gol in una situazione su cui abbiamo lavorato tutta settimana - ha commentato Gasperini -, aver subito la rete così in fretta mi è dispiaciuto. Il Milan gioca spesso con il centrocampo a tre, noi abbiamo avuto il tempo di invertire le posizioni per sistemare le cose. I rossoneri hanno fatto un'ottima prestazione e noi soffrendo siamo riusciti a strappare un punto. È stata la prestazione più difficile degli ultimi mesi".

De Ketelaere non ha inciso, ma anche l'ingresso di Scamacca non ha convinto: "Abbiamo bisogno dell'apporto di tutti, ma soprattutto di sviluppare meglio il gioco. Ogni partita ha una sua storia, questa volta abbiamo sofferto e aver preso comunque un punto dà morale. Nelle prossime gare ci auguriamo di fare meglio".

Sul rigore assegnato all'Atalanta Gasperini ha un parere diverso rispetto a Pioli: "Orsato è andato al Var a vederlo e lo ha dato. Quest'anno danno rigori così con la tecnologia, non sono mai stato favorevole a questo tipo di rigori ma contro il Milan abbiamo un bel credito da smaltire su questo argomento. Sono d'accordo però che in questo calcio vengono dati dei rigori che lasciano perplesso, non mi piace molto. A volte l'episodio è a favore altre volte contro".

Non si è fatta attendere la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa: "Certe cose mi danno fastidio, ma tanto, tanto fastidio" ha commentato visibilmente contrariato.