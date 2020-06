Atalanta, Gasperini replica al Valencia: "Polemica offensiva, rispettate tutte le norme"

LA REPLICA

"La polemica del Valencia è offensiva, ho rispettato tutte le norme di sicurezza". Gian Piero Gasperini replica così alle accuse di "irresponsabilità" lanciate al suo indirizzo dal club spagnolo, dopo le sue dichiarazioni sui sintomi da Covid-19 avvertiti nell'immediata vigilia della partita giocata al Mestalla il 10 marzo scorso. "So di aver rispettato tutti i protocolli - ha proseguito il tecnico dell'Atalanta - Sono stato in quarantena come tutti. Non abbiamo mai fatto i tamponi e quando ci siamo sottoposti ai test sierologici a maggio ho scoperto di aver contratto il virus". Valencia contro Gasperini

"Ripensando indietro, suppongo e deduco che sia stato quello il periodo in cui è successo - ha detto ancora Gasperini - perché ho avuto dei malesseri ma mai la febbre o problemi polmonari. Quando sono partito da Bergamo stavo bene. E' una polemica offensiva e brutta". Dopo aver pubblicato un comunicato che censurava le parole del tecnico nerazzurro, il Valencia ha chiesto che la Uefa avvii un’indagine su Gasperini e sull’Atalanta, perché se si fosse saputo che l'allenatore italiano aveva sintomi compatibili con il Covid-19, la squadra sarebbe stata messa in quarantena come da protocollo e non sarebbe scesa in campo.