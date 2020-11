Atalanta, Gasperini: "Poca lucidità in attacco, paghiamo la stanchezza"

QUI ATALANTA

Dopo l'euforia in Champions, l'Atalanta ha ripreso il campionato con una sconfitta interna 0-2 contro il Verona confermando un po' di fatica dopo gli impegni internazionali. "Credo che il nostro problema sia più legato alle nazionali - ha indicato l'allenatore nerazzurro Gasperini -. Abbiamo lasciato i giocatori in un modo prima della sosta e ce li siamo ritrovati in un altro". Contro il Verona le occasioni non sono mancate: "Fino al rigore abbiamo fatto un'ottima gara - ha ammesso Gasp -, ma sciupando troppo. In attacco sicuramente eravamo meno brillanti. Tra situazioni covid e stanchezza abbiamo fatto fatica".

La sfida contro il Verona è anche quella contro il suo "allievo" Juric per Gasperini che però, oltre a raccogliere la prima sconfitta contro il collega, rivendica la bontà della prova della Dea: "E' riuscito a battermi, ma forse l'ha fatto nella sfida meno probabile dal punto di vista delle occasioni. Ma va bene così, merito a lui e alla sua squadra. Col Verona è difficile giocare perché ti aggredisce in tutte le zone del campo - ha continuato Gasperini -, ma nonostante questo fino allo svantaggio abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol. Dopo il rigore abbiamo perso fiducia e il Verona ha legittimato la vittoria in ripartenza. Sicuramente è stata una partita dai due volte per noi, ma risultato a parte non sono insoddisfatto della mia squadra".

Le occasioni sciupate portano la firma di Zapata e Ilicic: "L'unico problema di Duvan era la condizione non ottimale - ha ribadito Gasperini riallacciandosi al discorso nazionali -. Ha sbagliato occasioni che di solito non fallisce, poi ci è mancato lo spunto di Gomez e Ilicic che hanno fatto bene a tratti, ma con poca lucidità per via delle recenti fatiche. Non siamo stati premiati nella fase offensiva e abbiamo gettato via una grande opportunità".