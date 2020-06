Atalanta, Gasperini per i tifosi: "Riportiamo il sorriso a Bergamo"

VERSO LA RIPRESA

La Serie A è pronta a tornare anche a Bergamo, subito con un big match con l'Atalanta di Gasperini che ospiterà la Lazio seconda in classifica in uno stadio a porte chiuse per le restrizioni dovute al Covid-19. Proprio Bergamo è stata una delle città più colpite dalla pandemia: "La dimensione di quello che è successo a Bergamo è difficile da rimediare con un'impresa sportiva, ma cercheremo lo stesso di riportare il sorriso a una città ed a una terra che ne hanno bisogno" ha commentato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. "Il virus ha cambiato completamente la nostra vita, forse tra qualche tempo capiremo come mai qui ci sia stato l'epicentro dell'epidemia - ha proseguito -. I tifosi sono una componente fondamentale, spesso il pubblico è lo spettacolo più bello. Giocare senza di loro non è facile per nessuno: i nostri sostenitori ci vedranno in tv, ma sappiamo che ci saranno vicini lo stesso. L'augurio è che possano tornare presto allo stadio e sugli spalti".

Riguardo alla formula per la ripresa della Serie A, il pensiero di Gasperini è netto: "Una situazione molto diversa e strana, nuova per tutti, ma anche l'inizio di un ritorno alla normalità anche se le cose cambieranno di molto. Giocare a giugno e luglio col caldo ogni tre giorni comunque mette tutti alla pari: vedremo chi sarà più bravo ad adattarsi, dovremo adattarci senza accampare alibi". Sulla sfida di domenica contro il Sassuolo, recupero della 25a giornata, c'è ottimismo: "Ci alleniamo da parecchie settimane, senza amichevoli, per fortuna mancano poche ore e ci siamo. Non se ne poteva più di allenamenti e basta - chiude il Gasp - Siamo praticamente tutti a disposizione, abbiamo lasciato una classifica molto positiva, ma c'è ancora tutto in palio, dallo scudetto alla salvezza passando per i posti in Champions. Il calcio riparte, c'è tanta voglia di ripartenza e noi vogliamo fare la nostra parte".