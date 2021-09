Atalanta, Gasperini: "Per essere ancora più competitivi dobbiamo migliorare tecnicamente"

qui atalanta

Il tecnico nerazzurro dopo il Sassuolo: "De Roon importante per noi ma ha bisogno di ritrovare un po' di precisione"

Gian Piero Gasperini soddisfatto dopo il 2-1 al Sassuolo: "Noi meglio nel primo tempo quando il 2-1 ci andava pure stretto, loro molto bravi nel secondo ma alla fine credo sia un giusto risultato". Ma il tecnico dell'Atalanta chiede di più ai suoi: "Per essere più competitivi dobbiamo migliorare tecnicamente, in questo momento siamo un po' troppo apprensivi, sbagliamo facili appoggi e questo non ci consente di avere continuità nelle prestazioni". ansa

"Buona prestazione, bella partita, aperta anche per merito del Sassuolo che gioca con velocità e tecnica" continua Gasperini a Sky. Che spera di riabbracciare presto Muriel: "Con gli infortuni muscolari bisogna andare sempre cauti ma speriamo di averlo di nuovo a disposizione prima della sosta". I prossimi due match saranno contro Inter e Milan (in mezzo la Champions con lo Young Boys): "Sono le due squadre, assieme al Napoli, oggi favorite per lo scudetto e noi in questi due scontri dovremo capire dove andiamo a sbattere, sarà una settimana decisiva per quello, non per i punti che faremo o non faremo".

Rispetto allo scorso anno, l'Atalanta ha un punto in più dopo le prime cinque partite di Serie A: "Scudetto? Champions? No, noi ogni anno partiamo per capire quanto possiamo essere competitivi contro le altre squadre, ragionando partita dopo partita". Un discorso valido a maggior ragione in questa annata: "Vedo un campionato equilibrato, ci sono tante squadre, non solo di alta classifica, che si sono rafforzate e possono togliere punti a tutti".