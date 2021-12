Atalanta, Gasperini: "Partiti malissimo, rammarico perché gli ottavi erano alla nostra portata"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il ko col Villarreal: "Ci siamo svegliati tardi, occasione persa"

Gian Piero Gasperini non può che commentare con amarezza la sconfitta contro il Villarreal, costata alla sua Atalanta l'eliminazione dalla Champions League ai gironi: "Di solito in queste partite ci esprimiamo meglio, stasera invece siamo partiti malissimo, è stato difficile andare sotto in quel modo e abbiamo perso lucidità nel proporre gioco - le parole del tecnico a Prime Video -. Il palo di Muriel? Sicuramente ci avrebbe dato la possibilità di crederci ancora, ma ci siamo svegliati troppo tardi". Getty Images

Per Gasp non mancano i rimpianti, considerando che il Gruppo era sicuramente alla portata dei nerazzurri: "Siamo rammaricati perché la qualificazione era alla nostra portata. Se gli errori sono stati frutto di una questione di testa? Sì, ma anche di errori tecnici. Purtroppo non siamo riusciti a esprimerci tutti al meglio, ma i miei sono giocatori che hanno fatto tantissime buone prestazioni. È normale che bisogna far bene dal punto di vista tecnico, noi di solito siamo capaci di farlo e oggi per tutto il primo tempo non siamo riusciti a giocare bene tecnicamente. Abbiamo perso l’occasione di passare il turno, rimane il rammarico di non aver giocato bene per lungo tempo".