Atalanta, Gasperini: "Partita straordinaria, vittoria meritata"

ATALANTA

Il tecnico bergamasco dopo il ritorno al successo contro il Milan: "Muriel? Ora ci penseranno due volte a fischiarlo"

© Getty Images Gian Piero Gasperini ritrova il sorriso dopo un mese complicato grazie alla vittoria in extremis sul Milan: "Il carattere è sempre stato il punto di forza di questa squadra - le parole del tecnico dell'Atalanta a Dazn -. Ci sono delle partite in cui fai fatica, d'altronde stiamo giocando anche l'Europa League e non sempre siamo così determinati. Dico sempre che l'Europa ci dà tanto ma ci toglie anche, come infortuni ed energie. Questa sera però è venuta fuori una partita straordinaria da parte nostra".

Tra i grandi protagonisti senza dubbio Ademola Lookman: "Non può giocare sempre come stasera, sarebbe un mostro se lo facesse. Sta facendo un gran campionato, poi ha delle pause. Deve avere lo stesso spirito del gruppo, è un ragazzo positivo e può arrivarci ma delle volte bisogna farglielo notare".

Al momento del cambio del nigeriano è piovuto qualche fischio, ma poi è stato proprio il suo sostituto, Muriel, a decidere la sfida: "È volato anche qualche fischio e mi dispiace per Miranchuk e Muriel. Qualcuno la prossima volta, prima di fischiare, ci pensa due volte. Ha fatto un grandissimo gol, delle volte li fa così in allenamento e oggi in partita".

Buon secondo tempo anche di De Ketelaere, dopo un primo molto complicato e condizionato da un incredibile gol sbagliato: "Pensavo che fosse fuorigioco. Mi dispiace per lui, ma è in grande crescita come convinzione nei suoi mezzi. Stasera ha fatto tante giocate positive, è in una buona condizione ed è bello lavorare con lui".

La vittoria col Milan può rappresentare una svolta: "Abbiamo raccolto pochissimo finora, in altre circostanze abbiamo fatto gare simili e perso per ingenuità ed episodi. Oggi è andato tutto bene, ma è una vittoria del tutto meritata".