Atalanta, Gasperini: "Partita speciale, finalmente il nostro pubblico. Young Boys avversario di livello"

verso atalanta-young boys

Il tecnico nerazzurro: "Avversario organizzato e veloce, sicuramente non di quarta fascia. Al Milan penseremo poi"

Gian Piero Gasperini non si fida dello Young Boys, avversario in Champions League di domani: "Ha vinto 9 volte nelle ultime 10 partite senza perdere, ha battuto il Manchester United alla prima giornata del girone. Tutti gli allenatori hanno detto che non è una squadra di quarta fascia". Ma l'Atalanta avrà una spinta in più: "Sarà una partita speciale, perché dopo tanto girovagare riusciamo a giocare in casa col nostro pubblico. Una giornata storica per noi".

Parlando a Sky, Gasperini analizza così i rivali: "Avversario organizzato e veloce, abituato a giocare per vincere. Sarà una partita di assoluto livello dove dovremo stare attenti a velocità, ripartenze e capacità di andare con più uomini in attacco dello Young Boys. Dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche per affrontare la sfida al meglio".

E per affrontarla al meglio, il tecnico dei bergamaschi potrà contare anche su Muriel: "Oggi faremo un provino definitivo - ha detto in conferenza - ma quello che ha fatto negli ultimi giorni presuppone che domani possa rientrare in panchina. Quindi è disponibile"

Il 2-2 con l'Inter in campionato sabato scorso ha regalato fiducia ai bergamaschi: "La concentrazione va trovata e tenuta gara su gara, ma non è che una simile competizione necessiti di stimoli. Quattro giorni vanno bene per recuperare dai piccoli acciacchi, sotto l'aspetto fisico ci siamo. Per noi mercoledì sera a Bergamo è importante, al Milan penseremo poi".

Il tribunale antidoping ha inviato una nota di biasimo a Gasp per la vicenda degli insulti ad un ispettore: "C'è una sentenza, non aggiungo altro. È equa e giusta, spero sia finita".