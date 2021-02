Atalanta, Gasperini: "Non penseremo al Real. Squalifica? Ho allenatori in campo"

VERSO SAMP-ATALANTA

Il tecnico verso la Samp: "Non schiererò più Ilicic nelle condizioni viste in Champions, si alleni bene"

Gian Piero Gasperini squalificato contro la Sampdoria (vista l'espulsione rimediata contro il Napoli) ma non preoccupato: "Con Gritti (il vice, ndr) c'è una sintonia tale che tra noi basta una parola. E poi ho allenatori in campo...". Il tecnico dell'Atalanta sottolinea: "Per esempio contro il Real Madrid, dopo il rosso a Freuler, volevo cambiare ma Muriel si è messo da solo dietro Zapata: un bel segnale di maturità". Getty Images

Un approfondimento sulle condizioni di Ilicic: "Deve stare bene, in quelle condizioni (quelle viste contro il Real, ndr) non lo schiererò più. Deve allenarsi bene per riproporlo in campo. Ma di lui si parla troppo".

Gasperini assicura che i suoi non penseranno al ritorno del 16 marzo a Madrid: "Siamo dispiaciuti per il tipo di gara che siamo stati costretti a fare. Volevamo giocare e dare fastidio al Real, invece ci hanno rovinato la partita. Abbiamo la gara di ritorno, tutto quello che avremo lo metteremo in campo. È chiaro che quella contro il Real è stata una partita dispendiosa".

Sulla sfida di domani: "Punto e a capo: ripartiamo per una sfida importante contro una squadra che appartiene a una fascia di classifica con cui perdiamo spesso punti".

Sulle scuse via social di Freuler, infine: "È stata una partita quasi esclusivamente difensiva perché siamo rimasti quasi subito in inferiorità numerica per la sua espulsione dopo 17 minuti. Remo ha uno spessore morale altissimo e lo porterò con noi anche se squalificato: sotto questo aspetto la squadra è forte e lui si è sentito in colpa per aver lasciato la squadra in dieci, non certo perché non può esserci al ritorno".