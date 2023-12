Atalanta, Gasperini: "Momento problematico, diamo tutti di più"

VERSO ATALANTA-MILAN

Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida col Milan: "De Ketelaere è in crescita costante, avrà motivazioni molto alte"

© IPA Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare il Milan con l'obiettivo di mettersi alle spalle un periodo complicato per la sua Atalanta: "Questa squadra ha fatto sempre le sue prestazioni, ma adesso è un momento in cui abbiamo qualche problema e dobbiamo tutti riuscire a dare un po' di più - le parole del tecnico in conferenza stampa -. I giocatori sono chiamati a dare una mano, quando ci sono queste situazioni bisogna dare sempre qualcosa in più".

Gli occhi saranno puntati soprattutto su Charles De Ketelaere: "È un ragazzo che sta dando delle buone risposte. La sua crescita è costante ed essendo un ex avrà delle motivazioni molto alte".

Davanti un Milan reduce da due vittorie consecutive, ma un po' incerottato: "Hanno avuto defezioni importanti, ma adesso stanno recuperando un po' di giocatori. Non so quanti ne recupererà, ma ci sono questi periodi nell'arco del campionato in cui puoi sopperire più o meno bene, sicuramente in questo momento dobbiamo avere ancora più attenzione e volontà. Giochiamo in casa una partita importante, dobbiamo aggrapparci al fattore campo per tirare fuori il massimo delle energie. Questo è il calcio, le svolte dobbiamo darle noi".

Anche per i bergamaschi sarà emergenza: "I veri infortuni sono quelli di giocatori come Touré, Palomino e Toloi, che sono cronici. Gli altri tipi di infortuni sono nella regola. Kolasinac ha una distorsione alla caviglia, ma ha fatto una serie di partite incredibili. Djimsiti potrebbe rientrare, farà un test: partiamo già da qualche infortunio cronico, non mi sembra ci siano stati tanti infortuni, anzi siamo stati fortunati che per tanto tempo non ne abbiamo avuti tanti. Difesa a 4? Può essere un'opzione. La prima cosa è capire se Djimsiti gioca, poi decideremo".

Infine una riflessione sul momento della squadra e sui problemi in zona gol: "Bisogna guardarla in maniera più ampia, questa è una squadra che ha sempre fatto gol. Quello che ci sta penalizzando nelle ultime partite è che stiamo subendo rigori netti ma evitabili, come quello col Torino che ha chiuso la partita. Questo fa capire molto sulla condizione non lucida di quella partita. C'è stata una settimana di allenamenti, mi aspetto una squadra molto pronta per domani. Ci piacerebbe interrompere questa serie di risultati negativi, a me importa che la squadra giochi come ha sempre fatto. Dobbiamo pensare partita dopo partita, anziché porci obiettivi dobbiamo pensare a ogni singola gara. Sul campionato dobbiamo ritrovare un po' la concentrazione, dobbiamo cercare di ottenere il massimo. In questo momento non mi sento di fare né proclami né previsioni".