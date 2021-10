Atalanta, Gasperini: "Milan molto forte. Nella ripresa è calata un po' la fiducia"

QUI ATALANTA

Il tecnico dopo il ko col Milan: "Abbiamo creato meno pericoli nel primo tempo rispetto alla ripresa quando c'erano in campo più attaccanti"

Gian Piero Gasperini rende onore al Milan dopo il ko di Bergamo. "Il Milan è molto forte, nel primo tempo la posizione di Brahim Diaz ci ha dato molto fastidio - ha spiegato il tecnico della Dea - Se avessimo finito 0-1 il primo tempo, avremmo avuto maggiori possibilità. Nella ripresa è calata un po' la fiducia". Differenza con l'Inter: "Quella è stata una partita più equilibrata, stasera è stata condizionata dal gol a freddo". Getty Images

"Abbiamo preso un gol dopo neanche 30 secondi e uno a fine primo tempo, in mezzo abbiamo avuto le opportunità per pareggiare. Se fosse finito 0-1 il primo tempo c'erano più possibilità di pareggiare, poi nel secondo tempo è subentrata un po' di sfiducia ed è stato sempre più difficile - l'analisi del tecnico -. Il Milan è stato sempre molto bravo nel ripartire. La partita si è messa nel modo migliore per loro, ma potevamo raddrizzarla subito. Non siamo stati fortunati in qualche situazione, come con Pessina. È un periodo un po' così, ma ci sono state alcune occasioni buone".

Gasp fa i complimenti al Milan. "Ho visto un Milan molto forte comunque, veloce e rapido: loro come rapidità e velocità, se hanno possibilità di giocare di rimessa, diventano pericolosi. Noi potevamo pareggiarla, ma ciò non toglie niente ai meriti del Milan che mi ha fatto veramente una grande impressione".