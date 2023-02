Atalanta, Gasperini: "Giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione"

VERSO MILAN-ATALANTA

Il tecnico della Dea alla vigilia del match col Milan: "Non dare spazio a Theo Hernandez e Leao"

© Getty Images Gian Piero Gasperini presenta in conferenza stampa la sfida Champions League contro il Milan. "Giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica - ha spiegato l'allenatore dell'Atalanta -. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare". Sui rossoneri: "Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato - a parte il Napoli - tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del campionato. Conosciamo bene le loro caratteristiche. Dobbiamo cercare di non dare spazio a giocatori veloci come Hernandez e Leao, ci sono tante componenti da sviluppare al meglio, ma anche noi possiamo avere delle qualità che possono dargli fastidio".

L'Atalanta contro le big gioca meglio fuori casa. "Dobbiamo partire da questo, ma non solo contro quel tipo di squadre. Nel campionato c'è equilibrio, ti devi presentare sempre al meglio - ha aggiunto Gasperini -. In casa è vero che abbiamo un ruolino di marcia inferiore, è un po' più difficile da spiegare. In casa col Milan, Napoli e Inter vincevamo, non è vero che prendiamo gol in contropiede".

La Dea ha grandi motivazioni. "Arriviamo a questa gara dopo questa sconfitta col Lecce che ci ha dato fastidio, è stato un brutto stop. Dobbiamo giocare contro il Milan, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione".

Sulle condizioni di Zapata. "Ha ricominciato a correre, speriamo di recuperarlo la prossima settimana, faremo un test. Non so se recupererà per l'Udinese, ma sicuramente per la prossima settimana".