Atalanta, Gasperini: "Match rovinato dall'arbitro, ma non usciamo ridimensionati"

L'Atalanta ha perso in casa contro l'Inter, confermando il momento negativo al Gewiss Stadium dove non vince da dicembre e restando attardata rispetto al treno diretto verso lo scudetto. "L'espulsione ha rovinato il finale di partita ed è un peccato per tutti - ha commentato Gasperini, espulso, a fine partita -, non c'erano i presupposti per arrivare a quello. C'erano altri venti minuti di partita da giocare ad alta intensità, l'arbitro ha esagerato nella valutazione. Ederson è un giocatore corretto, ha sbagliato nell'applauso ma non era un intervento da giallo. Ci sono parole e gesti peggiori rispetto all'applausino di Ederson sui quali si sorvola, invece l'arbitro ha rovinato una bella partita. Una cosa brutta e penalizzante per le squadre in campo, per il calcio e per il pubblico".