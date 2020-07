Atalanta, Gasperini: "La Juve? Prima dobbiamo battere la Samp"

VERSO ATALANTA-SAMP

Dopo otto vittorie di fila, l'Atalanta si prepara ad affrontare la Samp senza pensare al big match di sabato contro la Juve. "L'attenzione sarà solo sulla Sampdoria - ha spiegato Gasperini -. Sono quelle gare che abbiamo sempre sofferto e che ci hanno tolto qualche punto". "I numeri dicono tutto, ma non abbiamo ancora raggiunto alcun traguardo - ha aggiunto ilt ecnico della Dea -. I margini di miglioramento li hanno le grandi squadre, figuriamoci se non li abbiamo noi".

"La squadra sta bene, lo spirito è alto anche di chi ha giocato meno", ha continuato il tecnico ricordando i tanti cambi nella formazione iniziale vista a Cagliari. Poi ancora qualche battuta sull'ostacolo Samp. "All'andata ci hanno creato difficoltà nel costruire gioco, sono una buona squadra e con queste due vittorie si è tolta dalla zona pericolosa - ha spiegato Gasperini -. Non sarà una partita facile, ma dovremo trovare i punti per avvicinarci al nostro obiettivo". "E' un campionato diverso rispetto a marzo, soprattutto per la frequenza e la difficoltà delle gare. Poi non c'è pubblico - ha concluso il tecnico nerazzurro -. Ma non per questo è un campionato meno difficile".