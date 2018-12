Atalanta, Gasperini: "I cori? Speculazioni di cattivo gusto"

02/12/2018

"La sfida col Napoli? Ci aspetta una gara di gran prestigio, una partita che vale molto sia per classifica ma anche per il tipo di avversario che incontriamo - ha proseguito Gasperini - Non possiamo ripetere la gara con l'Inter se non altro perché ogni partita ha una storia a sé, l'importante è tornare a essere la solita Atalanta e fare una prestazione positiva, dimenticando quanto fatto contro l'Empoli dove abbiamo concesso troppo in fase difensiva. Domani saremo determinati e carichi per fare una gran partita". Gasperini ha poi fatto i complimenti all'avversario: "Il Napoli sta facendo cose pregevoli anche sul piano puramente estetico, è una squadra veramente bella da vedere. Ancelotti ha ereditato la stima dell'ambiente che lo circonda per Sarri, ottenendo continuità di prestazioni con gli stessi protagonisti pur avendo cambiato molto il modo di giocare".