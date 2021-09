Atalanta, Gasperini: "Grande partita. Ne usciamo più consapevoli e più forti"

"È stata una gran partita, merito di tutti i giocatori scesi campo che hanno giocato per un risultato solo. Noi siamo andati vicini a perdere, su rigore, e poi vicini a vincere subito dopo. Siamo soddisfatti di aver fatto una gara così. Ne usciamo più consapevoli e più forti". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Inter. "I loro cambi sono stati importanti - ha dichiarato Gasp - Hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche giocatore un po' acciaccato e qualcuno che rientrava. Nel finale siamo un po' calati, non siamo riusciti a tenere su Dimarco, che è quello che ci ha messo di più in difficoltà. L'ingresso di Pasalic ha sistemato le cose e siamo tornati a essere pericolosi. Sono stati tutti molto bravi, sia quando c'era da soffrire che quando c'era la possibilità di mettere qualità. Andando sotto a Milano dopo pochi minuti si corre il rischio di prendere un'imbarcata".