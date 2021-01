Atalanta, Gasperini: "Gomez? Avevo bisogno di provare un'altra squadra e lui non si adattava"

QUI ATALANTA

"Abbiamo fatto bene il primo tempo senza subire poi a inizio ripresa abbiamo subito il gol, che poteva cambiare la partita. Ma i miei sono stati bravi a non scomporsi. Al di là delle reti segnate abbiamo costruito tanto, questa è la nostra forza". Gian Piero Gasperini si gode la vittoria dell'Atalanta a Benevento: "Siamo entrati nel campionato, abbiamo ritrovato fiducia ed entusiasmo. Ilicic? Determinante ma in questo momento stanno bene tutti. Con Gomez avevo ragione io? Questa è stata una scelta dettata da altri fattori. Abbiamo fatto strisce molto importanti anche dopo il lockdown con Gomez. E' stata una scelta dettata dal fatto che io avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. Stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava".

"Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler - ha proseguito Gasperini sul caso Gomez - L'abbiamo fatto anche in passato, solo che stavolta la decisione non è stata accettata". E ancora: "Ilicic ha la capacità di catalizzare il gioco d'attacco. La qualità dei giocatori alza il livello e la possibilità di vincere le partite, a turno però un po' tutti sono determinanti. Anche quando è entrato Muriel ha fatto un gol incredibile. Per noi è importante aver ritrovato la fiducia di giocarci le nostre gare fino alla fine e le nostre consapevolezze, l'entusiasmo di giocare in maniera corale. Poi è un campionato particolare, non è mai successo di giocare con questa frequenza, è più complicato e rischioso. Noi però abbiamo una bella testa e questo ci aiuta".