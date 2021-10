Atalanta, Gasperini: "Gli arbitri sono un grande problema, devono metterci la faccia"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi prima ammonito ("Non so perché") e poi espulso: "Spieghino le loro decisioni"

Gian Piero Gasperini è una furia contro l'arbitro nel dopo partita di Atalanta-Udinese. "Il rosso? Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Perché mi devo far sventolare dei cartellini da dei ragazzini? Gli arbitri rappresentano un grande problema, la devono smettere - ha detto il tecnico dei bergamaschi, espulso per proteste - Devono fare anche loro i professionisti e metterci la faccia e venire a spiegare le loro decisioni in tv. Non ci provano neanche perché verrebbero fuori tutti i problemi".

"Non stavo rimproverando un mio giocatore, non ho detto proprio niente: è la mia parola contro la loro, non mi sono nemmeno accorto di essere stato ammonito - continua Gasperini -. Mi sono solo chiesto ad alta voce per quale motivo lo fossi stato. Gli arbitri sono professionisti, può darsi non siano pagati molto, ma devono comportarsi come tali venendo a spiegarci le situazioni: se ci mettessero la faccia, almeno si vedrebbero di che pasta sono. C'è un problema di qualità enorme" ha proseguito.

Sulla partita contro l'Udinese: "Oggi abbiamo fatto bene, loro non hanno creato tante occasioni. Abbiamo avuto alcune situazioni dopo il gol, in questo momento giochiamo tanto e ruotiamo molto anche in attacco - ha proseguito Gasperini - Chi subentra deve avere energia e concretezza, soprattutto quando le partite sono indirizzate bene come oggi, altrimenti può bastare un angolo per compromettere il risultato". Sul cambio di Ilicic: "Giochiamo tante partite ravvicinate e in panchina avevo ottimi giocatori per sopperire all'assenza di Josip. Oltretutto hanno giocato anche con le nazionali. Giochiamo troppo".