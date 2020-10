Atalanta, Gasperini: "Giocato con grande qualità, Lammers ricorda Van Basten"

QUI ATALANTA

La sua Atalanta è una macchina talmente perfetta - e impressionante - da far quasi paura. E non importa se Gasperini continua a non parlare di scudetto, perché la dichiarazione a sensazione, buona per un titolo, se la tiene per Lammers, ultimo arrivato e, a sensazione, ultimo colpo della casa: "Ci siamo accorti subito delle grandi qualità che ha Lammers. Chi mi ricorda? Non voglio fare paragoni scomodi ma in certe movenze un centravanti olandese con grande classe... non c'entra niente ancora con Van Basten ma con queste leve e questa tecnica...".

Non solo Lammers, ovviamente, perché è tutta la squadra a funzionare a meraviglia: "Abbiamo giocato con grande qualità. Sono contento, ma c’è sempre qualcosa da migliorare, qualche sbavatura l’abbiamo fatta anche oggi. Ma è andata bene, nella giocata successiva ci siamo ripresi. Abbiamo una base molto solida di squadra, quei 14-15 giocatori sono ormai consolidati. Per gli altri ci vuole un po’ di tempo, ma anche delle opportunità. Come accaduto oggi".

E se proprio bisogna trovare qualcosa di negativo in questa Atalanta che vola in testa dopo una cinquina al Cagliari (13 gol in tre partite) è l'assenza forzata di Ilicic: "Quella della convocazione era una notizia senza fondamento. Il giocatore si è allenato adesso con la squadra, spero di recuperarlo presto, siamo fiduciosi di recuperarlo presto anche sul piano calcistico. Speriamo che basti una sosta per recuperarlo, altrimenti andremo avanti".

Ultimi pensieri per il mercato, in chiusura lunedì ("Abbiamo raggiunto il numero di stranieri, possiamo solo prendere italiani. Pessina è ancora infortunato, speriamo che nel giro di un mese si possa riprendere e far parte della rosa. In quel reparto siamo un po’ più contati, ma possiamo adattare dei giocatori all’occorrenza") e per la Champions che verrà: Si va in grandi stadi di società che hanno vinto la Champions. C’è sempre il rammarico di non avere il pubblico. Da noi quelle mille persone di oggi sono state una soddisfazione, un bel momento per la nostra società. Speriamo di vedere presto la nostra gente allo stadio".