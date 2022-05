Atalanta, Gasperini: "Futuro? Dobbiamo parlare". L'ad Percassi lo conferma: "Resta al 100%"

QUI ATALANTA

Il tecnico nerazzurro ha parlato del suo futuro: "Parlerò con la società". L'ad Percassi: "Resta al 100%"

Per la prima volta sotto la sua guida l'Atalanta di Gasperini non si è qualificata per una competizione europea. Una stagione complicata e dai due volti quella della Dea che nel 2022 si è un po' persa, con il futuro di Gasperini non così sicuro: "La sfida contro l'Empoli è lo specchio della nostra stagione - ha commentato a fine partita -, abbiamo raccolto troppo poco soprattutto in casa". Sul futuro: "Dovremo incontrarci e parlare, sono cambiate delle cose e dobbiamo confrontarci perché serve condivisione su quello che vogliamo fare". La fotogallery di Atalanta-Empoli













1 di 8 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Le novità societarie potrebbero portare delle novità: "Non c'è stato tempo per sedersi a un tavolo negli ultimi mesi - ha confermato Gasperini a Sky -. Ci sono persone nuove e serve un confronto per capire cosa vogliamo fare. Sono grato all'Atalanta e ci vuole un attimo per me per riaccendersi e ripartire".

PERCASSI: "GASPERINI RIMANE AL 100%"

Luca Percassi ha parlato del futuro dell'Atalanta, toccando anche il tema di Gasperini: "Ripartiremo al 100% con lui. Sappiamo le sue esigenze e cerchiamo sempre di fare un percorso condiviso. L'Atalanta è una società che compra e vende e in caso di offerte importanti per i nostri campioni dobbiamo valutarle".