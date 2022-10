Atalanta, Gasperini: "Spirito straordinario, difendiamo la vetta coi denti"

QUI ATALANTA

Il tecnico nerazzurro dopo il successo sulla Fiorentina: "L'Atalanta è cresciuta sul piano del gioco e abbiamo margini di miglioramento"

Atalanta-Fiorentina: le foto della sfida





































Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato l'1-0 alla Fiorentina che ha riportato la Dea in vetta alla Serie A in coabitazione col Napoli. "Questa è una bella vittoria anche sul piano del gioco - ha sorriso il tecnico -. Questa squadra è cambiata ed è straordinario lo spirito con cui è stata giocata questa partita. Volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti". L'Atalanta guarda tutti dall'alto: "Siamo felici di questo momento, vediamo di farlo durare".

Per Gasperini quello contro la Fiorentina di Italia era "un test importante per l'Atalanta, superato vedendo la crescita di ragazzi come Soppy, Scalvini, Okoli e Hojlund. I risultati positivi sicuramente aiutano a lavorare meglio".

Gasperini, che ha raggiunto Mondonico, però non vuole sentire parlare di scudetto: "Emiliano era una persona speciale e aveva un grande amore per l'Atalanta, per me è un onore eguagliarlo. Noi adesso siamo primi e proveremo a difendere questa situazione con i denti perché non era mai successo. Abbiamo margini per migliorare".