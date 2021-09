Atalanta, Gasperini: "Contro la Fiorentina episodi pesanti, sempre nella stessa direzione"

VERSO SALERNITANA-ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi torna a parlare di arbitri alla vigilia del match con la Salernitana, a distanza gli risponde Italiano: "Situazioni chiare"

Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare la Salernitana nel match in programma sabato sera all'Arechi, ma la conferenza stampa della vigilia è l'occasione per tornare nuovamente sugli episodi arbitrali che hanno deciso la sfida interna contro la Fiorentina a favore dei viola: "Tra Bologna Fiorentina abbiamo raccolto un solo punto, ma sapete qual è stato il mio pensiero - ha detto il tecnico dei bergamaschi -. Si cerca di archiviarli, ma sono stati episodi pesanti, che in Italia si ripetono spesso e sempre nella stessa direzione. In queste ultime due partite negli episodi siamo stati sfortunati, diciamo così...". Getty Images

Gasperini è poi passato a parlare della condizione dei suoi in vista della trasferta campana e delle possibili scelte di formazione: "Ho sempre cercato di utilizzare i cambi, un po' di rotazioni ci sono sempre e la gara col Villarreal è stata molto impegnativa. La Champions ti dà molto, ma ti toglie molte energie. Comunque stanno tutti particolarmente bene, c'è solo la squalifica di De Roon da considerare. Muriel sta migliorando, nelle prossime settimane cercheremo di capire come sta. Koopmeiners? Può essere la sua occasione. Non è così scontato il suo inserimento, ma proprio perché è un giocatore di valore, bisogna prendersi anche dei rischi. Zapata ha dovuto accelerare il rientro, ma ha fatto bene. Gli chiediamo di giocare sempre, magari il turnover viene fatto togliendoli 20 minuti. Per gli attaccanti accade spesso".

Tra gli osservati speciali c'è Josip Ilicic: "Vedo un giocatore molto positivo e con molta voglia di essere protagonista, vuole tornare a dare qualcosa di importante. Sta lavorando bene, dobbiamo recuperarlo sotto l'aspetto atletico e fisico, perché ha qualche chilo da togliere che gli impedisce di avere grande continuità. Non è ancora pronto per giocare 90', ma lo sarà andando avanti nella stagione. È ancora capace di fare cose fondamentali per noi. La disponibilità del giocatore è totale".

Per quanto riguarda l'avversario, occhi puntati su Franck Ribery, anche se la sua presenza dal 1' è ancora in dubbio: "La carta d'identità è quella, però può essere un giocatore trainante sotto ogni punto di vista. Loro sono partiti con tre sconfitte, vuol dire qualche problema c'è. Non so se cambieranno modo di giocare, ma dobbiamo essere molto elastici. Lui può giocare o dietro una punta o dietro a due, sempre in funzione della gara".

ITALIANO: "SITUAZIONI CHIARE, ALLA FINE TUTTO SI COMPENSA"

Parlando alla vigilia della sfida di Marassi contro il Genoa, alle polemiche di Gasperini ha risposto indirettamente il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Le occasioni dove l'arbitro ha chiamato in causa il Var sono state chiare. Il rigore per loro c'era e i nostri anche, oltre al fuorigioco di Zapata. Penso che sia tutto chiaro. Durante un campionato ci sono tanti momenti... Noi abbiamo subito un'espulsione a Roma dopo 17 minuti dove in altre situazioni è uscito il giallo. Si compensa un po' tutto. È stata una grande partita, spettacolare come sempre contro l'Atalanta. Gli episodi vanno e vengono, per me è tutto a posto. Pensiamo alla prossima partita perché sarà tosta".