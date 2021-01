Atalanta, Gasperini: "Col Benevento sarà una partita difficile, Muriel in dubbio"

VERSO BENEVENTO-ATALANTA

Incognita Muriel in casa Atalanta alla vigilia della trasferta di campionato a Benevento: "Si trascina qualche problema muscolare, ce lo portiamo dietro ma è in dubbio - ha detto Gasperini - In questo momento l'unica preoccupazione è dover giocare sempre ogni tre giorni, tra la Coppa Italia il 14 contro il Cagliari e il recupero contro l'Udinese il 20. L'anticipo di sabato 23 in casa del Milan, con quest'ultima partita in mezzo, diventa eccessivo".

Sugli avversari: "Filippo Inzaghi è un ragazzo che ha una passione incredibile. Per come l'ho conosciuto io anche dopo, posso dire che ha il calcio in testa. E' partito molto in alto, subito dal Milan, ma poi ha avuto l'umilità di passare da realtà più basse e risalire - ha proseguito Gasperini - Due anni fa c'era venuto anche a trovare qui a Zingonia. Il Benevento è una squadra veloce che ribalta bene il gioco, ha una bella convinzione. Difficilmente una neopromossa parte così bene. Sappiamo come gioca, e noi proprio perché e' una partita difficile dobbiamo giocare bene. Quest'anno il fattore-campo conta veramente poco, non essendoci pubblico. Rimane il fatto che l'avversario di turno ha vinto sei partite, anche se due sole in casa, e per una neopromossa sono tante".