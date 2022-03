Atalanta, Gasperini: "Che soddisfazione! Ma tecnicamente dobbiamo fare meglio"

QUI ATALANTA

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria di Leverkusen

Con il doppio successo contro il Leverkusen, l'Atalanta si è qualificata ai quarti di Europa League: "C'è grande soddisfazione dopo una partita difficilissima - ha commentato Gasperini a fine partita -, ma globalmente nelle due partite abbiamo raggiunto la qualificazione e siamo felici. Questa è una competizione che andando avanti diventa sempre più difficile, ora aspettiamo il sorteggio ma intanto godiamoci la serata". ansa

Anche in Germania la difesa ha retto l'urto mantenendo la porta inviolata: "Non so se è un percorso di crescita, tornerei volentieri a segnare qualche gol in più. La qualificazione si può centrare in tanti modi, però credo che possiamo fare meglio sul piano del gioco - ha continuato Gasperini a fine partita -. Tecnicamente dobbiamo fare di più".

Decisivo il gol di Boga: "Ha velocità e dribbling e negli spazi dà il meglio. Deve inserirsi nel contesto perché ha grandi caratteristiche, ma questo gol gli darà slancio".

L'Atalanta rappresenterà l'Italia: "Ho fatto i complimenti a Seoane per il lavoro perché ha ottime idee di calcio ed è molto duttile con una squadra giovane e di talento. Noi siamo felici per la qualificazione, ma è stata dura". Tra i migliori Demiral al centro della difesa: "Ha una fisicità importante nel gioco aereo, si sta applicando molto. Se riesce a diventare più atleta anche a livello di corsa e resistenza ha grande margine di crescita. Ovviamente sono soddisfatto della sua partita".

Sul sorteggio: "Non solo il Barcellona, ci sono anche altre squadre che sarebbe meglio evitare".