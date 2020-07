Atalanta, Gasperini: "Ai miei dico: mi stanco a vedervi correre..."

Adesso che la qualificazione alla Champions è praticamente archiviata anche per la prossima stagione, ci si può anche sciogliere un po'. E sorridere: "A volte dico a miei scherzando che mi stanco a vederli correre...". Chi parla è Gian Piero Gasperini e, in effetti, la sua Atalanta non ha mai smesso di volare nemmeno in questa fase di campionato post-lockdown così complicata per tanti: "I giocatori - dice - sono sottoposti a difficoltà cui non è semplice abituarsi. Bisogna riconoscere loro, non solo a quelli dell'Atalanta, i giusti meriti per aver affrontato in modo encomiabile questa situazione d'emergenza che è stata difficile per tutti".