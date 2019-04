Atalanta, festa in aeroporto dopo la vittoria sul Napoli

23/04/2019

Circa duemila tifosi, poco dopo la mezzanotte, hanno accolto all'aeroporto di Orio al Serio l'Atalanta di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Napoli allo stadio San Paolo. Bandiere, fumogeni, fuochi d'artificio e cori, tra cui "Noi vogliamo la Coppa Italia" hanno accompagnato il rientro dei nerazzurri in città, esattamente come successo nel 2017 (26 febbraio, 2-0 in campionato), e l'anno scorso (2 gennaio, 2-1 in Coppa Italia) sempre per vittorie sui partenopei.