Atalanta, domani la conferenza di Gasperini: addio o ripartenza?

ATALANTA

Al momento le operazioni sono congelate, in attesa di capire quali saranno gli intenti sia della nuova proprietà che del tecnico

C'è grande fermento in casa Atalanta dopo che Gian Piero Gasperini ha convocato una conferenza stampa domani alle 18.30 presso la Cittadella dello sport. Dopo l'addio del direttore sportivo Giovanni Sartori, c'è grande attesa per le parole di Gasp che potrebbe salutare a sua volta. Nel caso, i bergamaschi punterebbero su Igor Tudor, libero dopo l'addio al Verona. Intanto il mercato è bloccato, in attesa di capire quali saranno gli intenti sia della nuova proprietà che del tecnico. Il ritorno della Camminata Nerazzurra: in 13mila con la maglia di Gasp











Il riscatto di Demiral è l'esempio lampante di come ci sia un periodo di stallo negli uffici di Zingonia, senza tralasciare la separazione con Giovanni Sartori e l'attesa per l'ingresso in scena di Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo ufficializzato durante la scorsa settimana.

La conferenza del tecnico farà chiarezza e probabilmente sbloccherà questa fase di stallo. Se sarà addio è pronto Tudor, il cui corteggiamento da parte del Galatasaray si è piuttosto raffreddato.

