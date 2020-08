Atalanta, De Roon: "Il calcio sa essere duro, ma sono orgoglioso del viaggio"

"Eravamo quasi in semifinale ma il calcio sa essere duro a volte". Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League dell'Atalanta, Maarten De Roon ha commentato la rocambolesca sconfitta nel recupero contro il Psg: "E' dura da digerire il giorno dopo, ma siamo più uniti che mai. Avrei preferito servire 1000 pizze perché nessuno se lo merita più della gente di Bergamo - ha scritto su Instagram ricordando la promessa in caso di vittoria della Champions -. Voglio ringraziare tutti per il supporto, è bellissimo vedere cosa una piccola squadra di una piccola città possa fare dalla gente. Sono orgoglioso far parte di questo fantastico viaggio con l'Atalanta".