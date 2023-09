Atalanta, De Ketelaere: "Mi piace giocare da 9, Gasperini mi dà fiducia"

ATALANTA

Gasperini: "Charles è simile a Ilicic. Ha margini di migliroamento ed è un giocatore duttile"

Atalanta, De Ketelaere protagonista anche in Europa League













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles De Ketelaere è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Atalanta contro il Rakow in Europa League. Il belga ha sbloccato la gara di testa e si è reso pericoloso in diverse occasioni. "Sono contento, la squadra ha giocato bene - ha spiegato l'ex Milan arrivato a Bergamo questa estate -. Ho segnato un gol importante, ma potevo segnarne altri". "Mi sento bene, ma voglio fare di più - ha aggiunto -. Mi piace giocare da 9 al centro dell'attacco. Gasperini mi dà fiducia". Sensazione confermata anche dal tecnico nerazzurro: "Charles è simile a Ilicic e ha grandi margini di miglioramento. E' un giocatore duttile che può fare anche la punta centrale".

"Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo trovato tre punti importanti per iniziare bene in Europa League - ha proseguito il belga analizzando la gara e il risultato del primo impegno in Europa League -. Ho iniziato a destra, poi ho giocato al centro. Davanti posso giocare in tutte le posizioni".



GASPERINI: "CDK SIMILE A ILICIC"

A fine partita Gian Piero Gasperini ha parlato della vittoria contro il Rakow e della prestazione di De Ketelaere scomodando un paragone importante per i tifosi della Dea. "E' vero, c'è una somiglianza con Josip Ilic - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Lui è un ragazzo giovane, ha 21-22 anni, ha grandi margini di miglioramento". "Sono molto contento dell'atteggiamento, del carattere di questo ragazzo: quando stanno bene fisicamente questi ragazzi così alti fanno bene, altrimenti sembrano indolenti - ha aggiunto -. Ha grandi margini, ma parte da una bella base. Nella ripresa ha giocato da punta centrale, in questa emergenza lo può fare bene". "Con Tourè e Scamacca abbiamo un altro potenziale, perdendo due giocatori così ora siamo abbastanza corti in un reparto dove puntavamo molto - ha proseguito Gasperini -. Questo è un gruppo forte che ha saputo reagire alle difficoltà, in Europa le partite non sono mai facili". Infine qualche battuta sui singoli e sui nuovi arrivati in gruppo dal mercato. "Gli esterni? Holm stiamo cercando di recuperarlo ma è fermo da tantissimo, ne abbiamo tanti - ha concluso Gasp -. Bakker ha qualche problema di inserimento, c'è anche Zortea ma al momento Ruggeri e Zappacosta sono i più affidabili".