Atalanta, dall'Allianz Stadium una sentenza: esame Champions superato

SEMPRE PIU' DEA

L'esame Champions è ampiamente superato. All'Allianz Stadium l'Atalanta mette sotto la Juve nel gioco e due volte nel risultato: non basta per portare a casa la vittoria, ma la squadra di Gasperini dimostra di essere una big in tutto e per tutto. Basta parlare di miracoli. L'Atalanta domina la partita, recita lo spartito a memoria. Organizzazione di gioco, un possesso palla che dopo 15' dice 70.6%, i singoli interpreti che si esaltano in questa macchina perfetta.

Non a caso quella bergamasca è la prima squadra a vantare tre giocatori con almeno 15 reti all’attivo - Muriel a 17, Ilicic e Zapata a quota 15 - in una singola stagione di Serie A dopo la Juve della stagione 1951/52 con Muccinelli, Boniperti e Hansen. Il rammarico di Gasperini è grande nel dopo partita. Potevano essere tre punti ma questa Atalanta ora è a- 1 dal secondo posto occupato dalla Lazio e, guardando condizione e andamento degli stessi biancocelesti e dell'Inter, la Dea può davvero arrivare all'obiettivo. Sempre più trascinata dal suo condottiero Gomez. Dalla ripartenza del calcio italiano, il Papu alla 300.a gara in Serie A, è il giocatore che ha fornito più assist nei cinque maggiori campionati europei (sei, come Messi). Dal 2010/11 è uno dei cinque giocatori ad aver segnato almeno 50 gol e fornito almeno 50 assist in campionato (61 reti, 67 assist). Dalla casa della Juve arriva una sentenza: questa Atalanta è pronta per l'appuntamento storico in Champions con il Psg.