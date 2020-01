Atalanta, calvario finito per Caldara: titolare con la Fiorentina

La cessione, ormai fatta, di Mattia Caldara in prestito all’Atalanta per 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni di euro ha fatto infuriere dei tifosi milanisti, che sui social network si sono scatenati. Tantissimi i commenti di disapprovazione pubblicati in questi minuti: "Atalanta-Milan 6-0", "Vergogna", "Siamo diventati la succursale dell'Atalanta" e molto altro.