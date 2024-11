Atalanta, altro bilancio in utile grazie a plusvalenze da record: è il nono di fila

In casa Atalanta sorridono anche i conti: il club nerazzurro, come riporta Calcio e Finanza, ha chiuso infatti il bilancio al 30 giugno 2024 con un utile pari a 9,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 3,8 della stagione 2022/23. Si tratta del nono utile consecutivo fatto registrare dai bergamaschi, il cui fatturato è schizzato a quota 242,1 milioni di euro, a un passo dal record della stagione 2020/21 (242,7) e in deciso aumento rispetto al 2022/23 (193,7). A trainare la voce dei ricavi, subito dopo i diritti televisivi, ci sono le plusvalenze, pari a 70,9 milioni di euro.