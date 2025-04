Atalanta, numeri horror nel girone di ritorno e De Ketelaere ormai è un caso

Il tempo per riflettere su cosa non sta funzionando e per tentare di recuperare fiducia e solidità, purtroppo per Gasperini, non c'è: domenica alle 12.30 la squadra ospiterà un Bologna in rampa di lancio, mentre la sera di Pasqua sarà impegnata a San Siro contro il Milan. Due match decisivi che possono rappresentare una svolta in positivo, oppure far sprofondare ancora di più il gruppo nell'incertezza.