Atalanta, al via la stagione della rivoluzione

Nerazzurri a Zingonia a ranghi ridotti, c'è anche Ilicic

Accolti da alcune decine di tifosi, tra autografi e selfie, i giocatori hanno effettuato le visite mediche di rito. Zapata compreso, che è stato sottoposto a una risonanza per l'infortunio muscolare della scorsa stagione.

Il cantiere è aperto: tra i primi rinforzi in arrivo potrebbe esserci Pinamonti, giocatore di proprietà dell'Inter messosi quest'anno in mostra con la maglia dell'Empoli. E' lui l'alternativa per l'attacco, la scorsa stagione messo dal tecnico sul banco degli imputati per i troppi tic-toc.

Non nasconde l'obiettivo di tornare in Europa Rafael Toloi, capitano dell'Atalanta: "Dopo tanti anni abbiamo solo due competizioni dopo tanti anni, puntiamo a tornare in Europa - dice ai canali ufficiali del club -. Sono contento di iniziare la mia ottava stagione all'Atalanta, è un onore. C'è un gruppo di amici che si conosce, è una forza per questa squadra. Non sarà un campionato facile, ma pensando partita per partita sono sicuro che faremo una bella stagione".

"E' il primo anno senza le coppe europee, quindi saremo più concentrati su campionato e Coppa Italia - aggiunge anche Marten de Roon, altro veterano nerazzurro - C'è voglia di ripartire. Gli obiettivi sono quelli che dice il presidente, prima la salvezza e poi vediamo".

