Atalanta, Palladino: "Eravamo tredicesimi, grande rimonta. Vogliamo l'Europa"

Così Raffaele Palladino dopo l'1-0 della New Balance Arena a Dazn: "Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Questa Atalanta sta dando tutto. Champions possibile? Vogliamo l'Europa. Abbiamo otto finali e puntiamo anche ad arrivare in fondo in Coppa Italia. Dobbiamo spingere al massimo, con la mentalità giusta possiamo scrivere la storia".