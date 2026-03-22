Atalanta, Palladino: "Eravamo tredicesimi, grande rimonta. Vogliamo l'Europa"

22 Mar 2026 - 18:00
© ansa

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Esattamente un mese dopo, l'Atalanta ritrova la vittoria in Serie A. Dal Napoli al Verona, per continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League, o almeno alle coppe europee.

Così Raffaele Palladino dopo l'1-0 della New Balance Arena a Dazn: "Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Questa Atalanta sta dando tutto. Champions possibile? Vogliamo l'Europa. Abbiamo otto finali e puntiamo anche ad arrivare in fondo in Coppa Italia. Dobbiamo spingere al massimo, con la mentalità giusta possiamo scrivere la storia".

Buona gara per i nerazzurri, ma non perfetta: "Sono contento per la vittoria, ma abbiamo lasciato aperta la gara. I ragazzi hanno giocato tanto e sono andati oltre il calo fisico. Ora raccogliamo energie che saranno fondamentali".

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