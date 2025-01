Atalanta: Scamacca tra i convocati per il Torino, non c'è Zaniolo

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del prossimo impegno di campionato dell'Atalanta contro il Torino. Il tecnico nerazzurro recupera tra i convocati l'attaccante Gianluca Scamacca mentre perde per infortunio di nuovo lo sfortunato Scalvini. Assenti anche Lookman e Kossounou sempre per infortunio, mentre Zaniolo non è stato convocati perchè ormai in procinto di trasferirsi alla Fiorentina. Sono pertanto 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la gara della 23/a giornata in programma sabato 1 febbraio alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo.