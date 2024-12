Atalanta al lavoro in vista della sfida di sabato in campionato in casa della Lazio, in programma alle 20.45 all'Olimpico. Lavoro parziale in gruppo per Scalvini, mentre Scamacca ha svolto un allenamento individuale. Ancora terapie invece per Retegui. Domani è prevista una seduta nel primo pomeriggio, cui seguirà la partenza per Roma.