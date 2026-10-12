Serie A, Atalanta-Venezia 3-1: la Dea torna alla vittoria, trascinata da un super Krstovic

LE STATISTICHE

Franck Kessie è tornato a segnare in Serie A 4 anni e 143 giorni dopo l’ultima volta (22 maggio 2022 con il Milan contro il Sassuolo. Con l'Atalanta, invece, ha trovato la rete nella massima serie nove anni e 296 giorni dopo l'ultima volta (20 dicembre 2016 contro l'Empoli).

Nikola Krstovic (11) è uno dei cinque giocatori che ha realizzato almeno 10 gol nel 2026 in Serie A, insieme a Donyell Malen (20), Marcus Thuram (12), Lautaro Martínez (12) e Tasos Douvikas (12).

L’Atalanta ha realizzato due gol nei primi sei minuti di gioco di una partita di Serie A per la prima volta dal 4 aprile 2019 (doppietta di Josip Ilicic contro il Bologna).

L’Atalanta ha realizzato tre gol nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal 21 settembre 2025 (3-0 vs Torino).

Nikola Krstovic (2G+1A) ha preso parte ad almeno tre gol in una singola partita di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima dal 31 gennaio 2025: una rete e due assist con il Lecce contro il Parma.

Nikola Krstovic ha sia segnato che fornito un assist nella stessa partita per la terza volta in Serie A, e per la prima dallo scorso gennaio (1G+1A contro il Parma).

Il Venezia ha perso le prime sei gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia dopo il 1949/50.

Il Venezia (16 nel torneo in corso) ha subito più di 15 gol dopo le prime sei gare stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia dopo il 1949/50 (26) e il 1940/41 (16).

Antoine Hainaut ha già realizzato due gol in questo campionato, eguagliando quanto fatto nell’intera precedente stagione dell’esterno in Serie A (due reti nel 2024/25 con il Parma).

Davide Zappacosta ha raggiunto le 300 partite nei cinque maggiori campionati europei, mentre per Thierry Correia sono 150 le presenze in questi tornei.