Serie A, Atalanta-Venezia 3-1: la Dea torna alla vittoria, trascinata da un super Krstovic

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L’Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstovic, tornando così a smuovere la propria classifica (9 punti) e ponendo fine a una striscia negativa fatta da tre sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria (sempre con zero punti) restano invece i veneti, che si ritrovano a inseguire già al 4’, quando Kessié supera Stankovic con uno scavino meraviglioso, tornando a segnare con la maglia della Dea a dieci anni dall’ultima volta. Delizioso è anche l’assist di Krstovic, che due minuti dopo incorna pure il raddoppio: cross di Elmas da calcio d’angolo e deviazione vincente del montenegrino. Halhal è invece provvidenziale al 19’, quando nega sulla linea di porta la doppietta a Kessié: a timbrare il suo secondo gol personale è allora Krstovic alla mezz’ora, legittimando il dominio bergamasco. Hainaut prova quindi a scuotere i lagunari con un colpo di testa che permette agli ospiti di accorciare le distanze al 37’, mentre Kristensen rischia l’autogol al 53’: il difensore danese devia infatti sulla traversa l’inzuccata di Adams, con il legno che respinge poi anche il sinistro poderoso di Yeboah tre minuti più tardi. La coppia di attaccanti del Venezia costruisce pure quella che sarebbe la seconda rete ospite al 61’, ma il gol di Adams viene annullato per fuorigioco. L’Atalanta si riaffaccia quindi pericolosamente in attacco con Krstovic, Elmas e Kristensen, con lo stesso Elmas che all’89’ viene espulso per un pericoloso fallo da dietro (decisivo il richiamo dell’arbitro da parte del Var). La Dea chiude così in dieci, ma può comunque festeggiare il ritorno alla vittoria: sesta sconfitta invece per Stroppa, la cui panchina è sempre più a rischio.
IL TABELLINO
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Bellanova 6,5 (67’ Bernasconi 6), Scalvini 6 (67’ Kolasinac 6), Kristensen 6, Zappacosta 5,5; Kessie 7 (76’ Gaetano sv), Ederson 6; Elmas 5, De Ketelaere 6 (60’ Samardzic 6), Rowe 6 (76’ Zalewski sv); Krstovic 8. A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Obric, Pasalic, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Sarri
Venezia (3-5-2): Stankovic 6; Halhal 5, Juan Jesus 5, Moreno 5 (83’ Schingitienne sv); Hainaut 6,5, Kike Perez 5,5, Sohm 5,5 (87’ Rrahmani sv), Basic 6 (83’ Helgason sv), Correia sv (8’ Sagrado 6,5); Adams 6,5 (83’ Lauerbach sv), Yeboah 6,5. A disposizione: Montipò, Berardi, Panada, Haps, Mohammed, Helgason, Dagasso, Dabo, Lisman, Fernandez, Alejandro Gomes. Allenatore: Stroppa
Arbitro: Tremolada
Marcatori: 4’ Kessié (A), 6’ e 30’ Krstovic (A), 37’ Hainaut (V)
Ammoniti: Moreno (V), Juan Jesus (V)
Espulso: Elmas (A)
Note: 61’ gol annullato per fuorigioco ad Adams (V)
LE STATISTICHE
Franck Kessie è tornato a segnare in Serie A 4 anni e 143 giorni dopo l’ultima volta (22 maggio 2022 con il Milan contro il Sassuolo. Con l'Atalanta, invece, ha trovato la rete nella massima serie nove anni e 296 giorni dopo l'ultima volta (20 dicembre 2016 contro l'Empoli).
Nikola Krstovic (11) è uno dei cinque giocatori che ha realizzato almeno 10 gol nel 2026 in Serie A, insieme a Donyell Malen (20), Marcus Thuram (12), Lautaro Martínez (12) e Tasos Douvikas (12).
L’Atalanta ha realizzato due gol nei primi sei minuti di gioco di una partita di Serie A per la prima volta dal 4 aprile 2019 (doppietta di Josip Ilicic contro il Bologna).
L’Atalanta ha realizzato tre gol nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal 21 settembre 2025 (3-0 vs Torino).
Nikola Krstovic (2G+1A) ha preso parte ad almeno tre gol in una singola partita di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima dal 31 gennaio 2025: una rete e due assist con il Lecce contro il Parma.
Nikola Krstovic ha sia segnato che fornito un assist nella stessa partita per la terza volta in Serie A, e per la prima dallo scorso gennaio (1G+1A contro il Parma).
Il Venezia ha perso le prime sei gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia dopo il 1949/50.
Il Venezia (16 nel torneo in corso) ha subito più di 15 gol dopo le prime sei gare stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia dopo il 1949/50 (26) e il 1940/41 (16).
Antoine Hainaut ha già realizzato due gol in questo campionato, eguagliando quanto fatto nell’intera precedente stagione dell’esterno in Serie A (due reti nel 2024/25 con il Parma).
Davide Zappacosta ha raggiunto le 300 partite nei cinque maggiori campionati europei, mentre per Thierry Correia sono 150 le presenze in questi tornei.