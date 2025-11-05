Atalanta, Samardzic: "Grandissima reazione e vittoria meritata"

Lazar Samardizc, match winner del Vélodrome, ha commentato così il successo della sua Atalanta sul Marsiglia: "Vittoria che pesa tantissimo, non vincevamo da un po' di tempo - le sue parole a Sky -. Abbiamo fatto sempre buone partite, a Udine forse non così buona e oggi c'è stata una grandissima reazione, vincendo meritatamente. Una vittoria così dà fiducia, ora dobbiamo ripartire anche in campionato. Io voglio sempre aiutare la squadra, quelli che entrano devono dare tutto. Oggi hanno fatto tutti molto bene".