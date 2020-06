Atalanta, Percassi e primi 10 anni da presidente nerazzurro

"Arrivare in Champions è stato il non plus ultra per una società di calcio". Ecco i 10 anni di presidenza dell'Atalanta di Antonio Percassi che ha voluto tracciare un bilancio di questo decannale che ha visto la società nerazzurra raggiungere un traguardo porestigioso e togliersi tante piccole (e grandi) soddisfazioni. Ma, sempre secondo il numero 1 atantino, c'è ancora molto da fare, dallo stadio a Zingonia che "diventerà sempre più efficente".