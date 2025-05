Nonostante la sconfitta con il Parma, Antonio Percassi può esser soddisfatto per la stagione ottenuta dall'Atalanta. Il presidente nerazzurro ha fatto il punto al termine della sfida con i ducali: " Sulla stagione c'è poco da dire, a me non sembra vero. Un risultato straordinario figlio di ragazzi straordinari e un grande mister. Mi emoziono solo a parlarne. I nostri tifosi sono grandi, sono appassionati. Grazie di cuore a tutti", conclude Percassi.