Atalanta, Palladino: "Risultati ultimi giorni favorevoli, continuiamo la scalata"
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"Era una partita con tante insidie, è sempre complicato dopo la sosta con le nazionali". Così, Raffaele Palladino, sottolinea l'importanza della vittoria di Lecce per la sua Atalanta ai microfoni di Dazn: "Il clean sheet dà fiducia al reparto difensivo, dobbiamo continuare la nostra scalata. Abbiamo due scontri diretti e la semifinale di Coppa Italia, alla squadra ho chiesto di alzare l'asticella".
La volontà dei bergamaschi è di puntare in alto: "Il nostro Dna è attaccare sempre. I risultati degli ultimi giorni sono stati positivi per noi, ma ho detto ai ragazzi di guardare in casa nostra e di finire la stagione dando tutto per poi vedere in che posizione di classifica arriveremo".