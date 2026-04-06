Atalanta, Palladino: "Risultati ultimi giorni favorevoli, continuiamo la scalata"

"Era una partita con tante insidie, è sempre complicato dopo la sosta con le nazionali". Così, Raffaele Palladino, sottolinea l'importanza della vittoria di Lecce per la sua Atalanta ai microfoni di Dazn: "Il clean sheet dà fiducia al reparto difensivo, dobbiamo continuare la nostra scalata. Abbiamo due scontri diretti e la semifinale di Coppa Italia, alla squadra ho chiesto di alzare l'asticella".