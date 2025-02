Atalanta: Kolasinac e Lookman recuperano per il Bruges

Kolasinac e Lookman sono a un passo dalla convocazione per il ritorno dei playoff di Champions League col Bruges martedì sera a Bergamo. Il difensore era uscito dalla mezz'ora col Torino il primo febbraio, l'attaccante è indisponibile dalla vigilia di Barcellona il 28 gennaio. Entrambi hanno lavorato parzialmente in gruppo ripresa degli allenamenti dell'Atalanta a Zingonia all'indomani del match casalingo col Cagliari. Kolasinac potrebbe anche essere schierato dall'inizio, avendo smaltito un infortunio più lieve, la lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Più delicata la situazione di Lookman, lesionatosi l'inserzione distale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Lunedì la rifinitura alle tre del pomeriggio, a porte aperte per la stampa nel primo quarto d'ora, e quindi le convocazioni.