Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, amichevole in programma a Bergamo alle ore 20.45.
Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Pasalic, Scamacca, De Roon (C), Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Bernasconi, Maldini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Vismara, Kakari, Sulemana, Samardzic, Godfrey, Palestra, Scalvini, Brescianini, Misitano, Ahanor, Zappacosta. Allenatore: Juric.
Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer (C), Kelly; Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Nicolas Gonzalez; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Locatelli, Vlahovic, Kalulu, McKennie, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Douglas Luiz, Facundo Gonzalez, Martinez Crous. Allenatore: Tudor.
