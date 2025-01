Stasera, in Atalanta-Juventus, Teun Koopmeiners tornerà al Gewiss Stadium per la prima volta da avversario e non sarà un ritorno sereno. L'olandese è atteso da una bordata di fischi visto l'addio burrascoso della scorsa estate con i nerazzurri che volevano tenerlo e l'olandese che presentò un certificato medico per forzare la cessione alla Juve.