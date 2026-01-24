Atalanta: il cordoglio per la morte di Cella, nerazzurro per due stagioni

"Atalanta in lutto, è scomparso Giancarlo Cella. Cella, di ruolo difensore, ha vestito la maglia atalantina per due stagioni, quelle 1966/67 e 1967/68, totalizzando 57 presenze - si legge nella nota sul sito ufficiale -. Il presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta l'Atalanta partecipano con profondo cordoglio al dolore dei familiari di Giancarlo Cella, ai quali rivolgono le più sincere e commosse condoglianze".