Atalanta, Gasperini in conferenza: "Mai messo veti su Zapata"

Atalanta

L'allenatore dei bergamaschi ha parlato prima della seconda partita di campionato, toccando molti temi tra cui mercato ed Europa

© Getty Images Come sta Zapata? Zapata sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all'inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile".

Cosa si è aspetta dal mercato?



"Di nomi ne sono stati tantissimi. Per fortuna il mercato finirà venerdì alle 20.00, aprirò una bella bottiglia per festeggiare. Le date distolgono i giocatori, i procuratori, si distoglie l'attenzione dalle partite, spero finisca presto".

Cosa l'ha colpita di De Ketelaere?

"Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol all'esordio ha acceso l'attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo".

De Ketelaere e Scamacca possono giocare dal primo?

"C'è anche Muriel, si è visto poco ma sta bene. Ci sono giocatori che hanno una condizione migliore. Scamacca e De Ketelaere non sono al meglio della condizione, ma non ci sono dubbi sulle loro qualità. Il reparto d'attacco non riguarda solo loro due, ma ci sono anche Zapata e Muriel. In una stagione lunga è fondamentale avere cinque attaccanti per due ruoli".

Venerdì ci sarà il sorteggio dei gironi d'Europa League

"È una grande sensazione, quest'anno ci sono squadre veramente forti. La prossima settimana ci saranno i sorteggi e si completerà il girone, ci contiamo molto, c'è davvero molta attenzione. Sarà una competizione che affronteremo con grande attenzione.

Toloi?

"Ancora no, anche se sta bene. Potrebbe essere disponibile per una parte di gara, ma coi cinque cambi ci sono 16 giocatori che giocano. Kolasinac? Bene, è un giocatore maturo e consolidato, speravo che potesse inserirsi subito e lo ha fatto bene, lo abbiamo preso per coprire quel ruolo lì".

Musso o Carnesecchi?

"È un altro argomento su cui mi sono già espresso, credo sia sufficiente".

I tifosi?

"Quest'anno c'è un entusiasmo particolare, anche la gente avverte questa nuova stagione con grande entusiasmo. È molto importante, senza dover spingere su chissà quali sogni: questa è una squadra che si sta rinnovando, c'è il tentativo di inserire gente nuova in un gruppo solido".

Vedi anche Mercato Roma, niente da fare per Zapata: l'Atalanta stoppa l'operazione