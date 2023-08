Roma, niente da fare per Zapata: l'Atalanta stoppa l'operazione

Manovre giallorosse

I giallorossi hanno urgenza di trovare un centravanti, ma la Dea vuole trattenere il colombiano

© Getty Images Roma-Duvan Zapata non si farà. L'Atalanta, dopo aver preso tempo negli ultimi giorni, ha deciso di stoppare la trattativa per il passaggio dell'attaccante colombiano in giallorosso. Ora Tiago Pinto dovrà virare su altri obiettivi: Belotti è partito fortissimo, ma è vitale per Mourinho avere una alternativa visto l'infortunio che terrà Abraham lontano dal campo per molti mesi.

L'operazione Zapata nei giorni scorsi sembrava molto vicina alla chiusura, ma l'infortunio di El Bilal Tourè ha cambiato le carte in tavola. Gasperini aveva dichiarato che non si sarebbe mai messo di traverso a una sua eventuale scelta di lasciare Bergamo ("A lui e Muriel devo troppo e devono essere felici"), ma evidentemente la società lo ritiene indispensabile per il reparto avanzato.

Per la Roma ora il sogno è Romelu Lukaku. L'affare è complicatissimo a causa di implicazioni economiche e contrattuali: il Chelsea non ha intenzione di fare minusvalenza, e cedendolo ora a titolo definitivo dovrebbe incassare almeno 69 milioni di euro. L'opzione del prestito con obbligo permetterebbe ai Blues di fissare la cifra a 46 milioni di euro alla fine della stagione 2023/2024. C'è poi il nodo stipendio: Lukaku guadagna più di 10 milioni l'anno, cifra inaffrontabile senza un concreto taglio da parte del giocatore o un sostanzioso aiuto del club inglese. Un aiuto potrebbe venire dal decreto crescita: il belga di suo non potrebbe usufruirne, ma ha un figlio minorenne a carico e quindi potrebbe sfruttarlo. Inoltre, c'è un ultimo scoglio dettato dagli slot per i prestiti internazionali. Il Chelsea ne ha occupati 6 su 7, di cui l'ultimo è quello per Kepa al Real Madrid. Il giocatore è fuori dal progetto di Pochettino, non ha altre offerte al momento e sul finire del mese con la chiusura del mercato la posizione degli inglesi potrebbe ammorbidirsi. Fermo restando che esiste fino al 20 settembre l'opzione Arabia Saudita per Lukaku, mercato che rimarrà aperto per più tempo.