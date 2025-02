I Percassi riportano la pace in casa Atalanta, ma il futuro di Lookman e Gasperini è in bilico

Dopo la tempesta, a Zingonia sembra esser tornata la pace. Indipendentemente da come siano andate le cose con il Bruges, in casa Atalanta l'obiettivo è chiaro: blindare almeno il terzo posto e confermare la presenza in Champions League anche il prossimo anno. Per farlo non c'è tempo per liti o discussioni, motivo per cui ci hanno pensato Antonio e Luca Percassi a sedare gli animi dopo lo scontro fra Ademola Lookman e Gian Piero Gasperini, come riportato dall'edizione orobica del Corriere della Sera.