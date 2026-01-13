Atalanta, domani Kossounou a Zingonia: verso la convocazione col Pisa

Il ritorno al lavoro di Odilon Kossounou al centro sportivo di Zingonia è previsto per mercoledì mattina. Il difensore dell'Atalanta torna a disposizione dell'allenatore Raffaele Palladino dopo il rientro dagli impegni in Coppa d'Africa. Il nazionale della Costa d'Avorio è reduce dall'eliminazione ai quarti di finale sabato scorso con l'Egitto. Nel torneo continentale é partito sempre titolare, sia nel girone eliminatorio con Mozambico, Camerun e Gabon che contro il Burkina Faso agli ottavi. Kossounou torna così teoricamente convocabile in vista dell'anticipo della ventesima giornata di serie A venerdì sera in casa del Pisa.